LPI-GTH: Schlägerei im Ilmenauer Bar

Arnstadt (ots) - Was am Samstagmittag zunächst nach einem achtlos abgestellten, herrenlosen Reisekoffer, am Mülltonnenstandplatz in der Lessingstraße, aussah, entpuppte sich für die Polizeibeamten der PI Arnstadt-Ilmenau schnell als perfide Müllentsorgung. Hier hatte ein unbekannter Täter, einen toten Labrador-Mischling in einem orangefarbenen Reisekoffer, neben einem Altglascontainer abgestellt und somit entsorgen ...

mehr