Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Überholen Fahrrad gestreift

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Königstraße;

Unfallzeit: 16.1.2022, 08.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 16-Jährige hatte gegen 08.50 Uhr die Königstraße aus Richtung Steinstraße kommend befahren. Als die Gronauerin nach links in die Losserstraße einbiegen wollte, überholte ein unbekannter Autofahrer die Radlerin. Es kam zur Kollision und die 16-Jährige stürzte. Ihren Angaben zufolge habe sich der Unbekannte entfernt, ohne anzuhalten. Beim dem Fahrzeug habe es sich um einen schwarzen Renault Twingo älteren Baujahrs mit deutschem Kennzeichen gehandelt. Die Polizei bittet um Hinweise ans Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell