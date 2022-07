Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Warnhinweis: Unbekannter mit sexuellen Absichten gibt sich als Mitarbeiter der GeWoBau aus

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.06.2022 gegen 15:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Ein bislang unbekannter Mann klingelte an der Tür einer über 70-jährigen Frau, die eine Wohnung der GeWoBau bewohnt, und gab an, sich in der Wohnung etwas anschauen zu müssen. Unvermittelt sagte er, dass er seit fünf Jahren keinen Sex mehr gehabt habe und versuchte durch indiskrete Fragen das Interesse der Frau zu wecken. Als diese nicht auf ihn einging, verabschiedete er sich zügig, ohne irgendeine Verrichtung in der Wohnung vorgenommen zu haben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, hellbraune kurze Haare, trug eine gelb-rote Umhängetasche und sprach mit vorderpfälzischem Dialekt. Er nannte sich selbst Günter.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Person des Verdächtigen und warnt vor einem weiteren Auftreten des Mannes. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell