POL-AC: "Willkommen im Team Polizei" - die Aachener Polizei begrüßt ihren Nachwuchs

"Willkommen im Team Polizei" - die Aachener Polizei begrüßt ihren Nachwuchs

Aachen/ StädteRegion

Am 01. September 2022 konnte die Aachener Polizei 195 neuen Kommissaranwärterinnen und -anwärter und sieben Regierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter, unter anderem für den Fachbereich IT, am Ausbildungsstandort Aachen begrüßen. Die jungen Studierenden werden nun in Theorie und Praxis geschult und nach drei Jahren ihr Studium dann mit einem Bachelorabschluss beenden.

Polizeipräsident Dirk Weinspach gratulierte den jungen Leuten und wünschte ihnen einen guten Start in ihr Berufsleben. In seiner Willkommensrede betonte er aber auch die große Verantwortung und die hohen Anforderungen, die an die jungen Menschen gestellt werden: "Wir leben in besonderen Zeiten mit besonderen Herausforderungen. Die Polizei und nun auch Sie stehen für die freiheitlich- demokratische Grundordnung. Es ist wichtig, dass die Menschen Vertrauen in ihre Polizei haben, die für die Werte unserer Verfassung steht. Sie geben der Polizei ab heute ein Gesicht." Auch der Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier, der Personalratsvorsitzende Kriminalhauptkommissar Anton Greven und der Polizeikommissar Lennart Kappertz von der Jugend- und Auszubildendenvertretung hießen die Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen.

