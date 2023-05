POL-GT: Imbisseinbruch an der Münsterstraße - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - An der Wiesenstraße haben sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. In der Zeit von Freitag auf Samstag (28.04., 21.00 Uhr - 29.04., 08.00 Uhr) hebelten die Einbrecher zunächst vergebens an mehreren Fenstern im rückwärtigen Bereich, warfen eines anschließend ein und durchsuchten die Räume. Zu möglichem ...

