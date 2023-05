Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Gütersloh - 43 Autofahrerinnen und Autofahrer mit dem Handy in der Hand ertappt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitag (28.04) fanden in Gütersloh an der Friedrich-Ebert Straße Geschwindigkeitskontrollen statt. Zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr stellten die Beamten 20 Verstöße fest. Elf von ihnen mussten vor Ort ein Verwarngeld zahlen. Gegen neuen Autofahrerinnen und Autofahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am schnellsten war eine Frau aus Bielefeld unterwegs. Sie wurde mit 80 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Gegen 11.00 Uhr stellten die Polizisten in Gütersloh-Avenwedde einen Rollerfahrer fest, der ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Zudem konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Von 12.00 Uhr bis 14.15 Uhr kontrollierten die Beamten rund um die Verler Straße. Dort hielten sie insgesamt 43 Autofahrerinnen und Autofahrer an, die während der Fahrt mit dem Handy hantierten. Zudem waren drei Fahrradfahrer ebenso unterwegs. Das Telefonieren während der Fahrt kostet 100 Euro. Zudem zieht es einen Punkt in Flensburg nach sich.

