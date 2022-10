Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auseinandersetzung an RE1 im Bahnhof Köln-Mülheim am 06.10.2022: Bundespolizei sucht Beteiligte

Köln (ots)

Nach einer Körperverletzung zum Nachteil eines älteren unbekannten Herren am Bahnhof Köln-Mülheim ermittelt nun die Bundespolizei. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert.

Am Donnerstagabend des 6. Oktobers gegen 19 Uhr, verständigten Zeugen die Bundespolizei, da ein unbekannter Mann, einen älteren Herren am Kragen aus der RE1 zog und auf den an Boden liegenden Mann einwirkte. Unbeteiligte Reisende hielten den Aggressor schließlich von seinem Handeln ab. Bei Eintreffen der Streife waren der Beschuldigte sowie der Geschädigte nicht mehr vor Ort. Eine veranlasste Videoauswertung stellte den Sachverhalt dar und konnte eine Beschreibung des Täters liefern: Männlich, hoch gewachsen, ost-afrikanisches Erscheinungsbild, athletischer Körperbau, ca. 30 Jahre, im schwarzen Trainingsanzug.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und sucht nun nach Zeugen und dem Opfer: Wer kann sachdienliche Angaben zu Beteiligten und Ablauf des Vorfalls am Abend des 6.10. am Bahnhof Köln-Mülheim machen? Hinweise können an jeder Polizeidienststelle gegeben werden oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter: 0800/6 888 000.

