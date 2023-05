Polizei Gütersloh

POL-GT: 52-Jähriger versucht 90-Jährigen zu berauben

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen haben am Freitagnachmittag (28.04., 14.25 Uhr) einen 52-jährigen Tatverdächtigen festgehalten, nachdem er versucht hat einen 90-Jährigen zu berauben. Der 90-Jährige ging mit seinem Rollator an der Hauptstraße in Höhe der Oelder Straße entlang, als ihm eigenen Angaben nach an der Jacke gezerrt wurde und er anschließend in einen Busch geschubst wurde. Erst als der Geschädigte um Hilfe rief, rannte der Tatverdächtige weiter. Ohne Beute. Zeugen hielten den alkoholisierten 52-Jährigen in der Nähe fest und informierten die Polizei. Der auch den Beamten gegenüber aggressiv auftretende Rheda-Wiedenbrücker wurde bis zum Abend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 90-jährige Rheda-Wiedenbrücker blieb unverletzt.

