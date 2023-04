Polizei Gütersloh

POL-GT: Zum Glück hat die Dame am Steuer telefoniert

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Polizisten der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück haben am Donnerstagmittag (27.04., 13.10 Uhr) eine 83-jährige Autofahrerin auf der Oelder Straße kontrolliert, weil telefonierend vor dem Streifenwagen herfuhr.

Als die Beamten sie anhielten, berichtete die Dame, dass sie es eilig habe. Sie habe die Kripo am Telefon und müsse ihr Geld in Sicherheit bringen.

Am Telefon waren Betrüger! Sie haben die Lippstädterin angerufen, sich als Polizeibeamten ausgegeben und von anstehenden Straftaten berichtet. Aus Sicherheitsgründen sollte sie ihr Geld in amtliche Verwahrung geben. Die Betrüger am Telefon lotsten die arglose Frau bis nach Rheda-Wiedenbrück. Dort konnte der Betrug durch die Polizei verhindert werden.

Die Polizei warnt! Machen sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geld- und Wertgegenstände. Die Betrüger sind sehr gut geschult. Sie schaffen es immer wieder das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen. Beenden Sie diese Telefonate sofort. Sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über die Masche der Straftäter!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell