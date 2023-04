Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte greifen Mann an

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagabend (27.04., 23.00 Uhr) ist ein 25-jähriger Fußgänger durch eine Gruppe junger Männer angegriffen worden. Die bislang unbekannten folgten dem Mann auf der Münsterstraße. Den Angaben griffen die fünf Männer den 25-Jährigen unvermittelt an, indem sie ihn in eine Ecke drängten und auf ihn einschlugen. Zeitgleich griffen sie nach seinem Portemonnaie und seinen Kopfhörern in der Jackentasche. Anschließend rannten die Tatverdächtigen in Richtung Dreiecksplatz davon. Sie waren ca. 17-20 Jahre alt und dunkel bekleidet. Einer trug ein Oberteil mit einem hellen Schriftzug "Nike".

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

