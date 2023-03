Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 25.02.2023

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfälle 1. Gegen 12:50 Uhr am Freitag, 24.03.2023, befuhr ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Drebber die Walsener Straße in Richtung Osnabrücker Str. in Barnstorf. Hier fuhr er auf den verkehrsbedingt an der Einmündung zur Osnabrücker Str. halten PKW eines 46-jährigen Mannes aus Barnstorf auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. 2. Auf der Bundesstraße 51 in Lemförde kam es am Freitag, 24.03.2023, gegen 15:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hier befuhr ein 38-jährer Mann mit seinem LKW die B 51 aus Rtg. Diepholz kommend in Rtg. Osnabrück. Kurz nach der Abfahrt Lemförde Mitte wurde dieser dann von einem PKW trotz Gegenverkehr überholt. Um einen Zusammenstoß des Überholerden mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, wich der LKW-Fahrer nach rechts aus. Hierdurch kollidierte er zunächst mit einer dortigen Schutzplanke und rutschte anschließend in den angrenzenden Straßenseitenraum. Der den LKW überholende PKW entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. 3. In Lemförde befährt am Freitag, 24.03.2023, gegen 15:45 Uhr, ein 18-Jahre junger Mann aus Stemshorn mit seinem Krad die Schlesische Straße, als er in einer dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Der Mann stürzt und wird dadurch leicht verletzt. 4. Ebenfalls am Freitag, 24.03.2023, gegen 16:10 Uhr, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall in Lemförde. Hier befuhr ein 22-jähriger Mann aus Rahden mit seinem PKW die Hauptstraße fahrend in Richtung Stemshorn. In Höhe der Kreuzung "Jägerhof" beabsichtigte der Mann, nach links in die Elastogranstraße abzubiegen. Dabei mißachtete er den entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 64-jährigen Mann aus Lübbecke, welcher die Hauptstraße aus Stemshorn kommend in Richtung Ortsmitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 64-jährige leicht verletzt wurde.

PK Weyhe

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Am Freitagmorgen, gg. 08:10 h, befuhr ein 28-jähriger aus Riede die Südumgehung Dreye mit seinem Renault Clio in Richtung Riede. Unvermittelt geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Hier überfuhr er zunächst einen Leitpfosten, dann ein Verkehrsschild und fuhr dann auf die Leitplanke. Dadurch stürzte der Clio um und überschlug sich. Andere Autofahrer hielten umgehend an und leisteten Hilfe. Der 28-jährige konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien. Er trug dabei Gesichtsverletzungen davon, die vor Ort durch einen Notarzt versorgt wurden. An der Unfallstelle landete auch ein Rettungshubschrauber. Die Polizei vor Ort stellte fest, daß der 28-jährige erheblich unter Alkoholeinfluß stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,79 prom. Der Unfallfahrer wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus nach Bremen verbracht, wo ihm dann auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

PK Sulingen

Varrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden Am frühen Freitagmorgen des 24.03.2023, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Rahden mit seinem Roller die L 347 in Fahrtrichtung Varrel. In Höhe der Ortschaft Dörrieloh kam er aufgrund der stark verschmutzten Fahrbahn ins Schleudern und anschließend zu Fall. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro Ein mutmaßlicher Verursacher der Fahrbahnverschmutzung konnte ermittelt werden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf- Am Freitagmittag zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den auf dem Parkplatz bei einem Lebensmittelgeschäft in der Bassumer Straße in Sulingen abgestellten Pkw VW Polo einer 19-Jährigen aus Sulingen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen hellblauen Kleinwagen handeln. Der Sachschaden am Pkw VW Polo beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter Tel.: 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden Am Freitagnachmittag des 24.03.2023, gegen 14:30 Uhr, befuhren ein 62-Jähriger aus Reichenbach im Vogtland mit seinem Sattelzug und ein 30-Jähriger aus Siedenburg mit seinem Pkw Renault in der genannten Reihenfolge die B214 in Fahrtrichtung Nienburg. In Höhe Gaue 5 (Sulingen) musste der Sattelzug aufgrund des langsam fahrenden Verkehrs abbremsen, was der 30-Jährige zu spät bemerkte. Folglich fuhr er mit seinem Pkw Renault auf den Sattelzug auf. Am Sattelzug, sowie Pkw Renault entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.500,- Euro. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

