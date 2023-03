POL-DH: +++ Weyhe - Brand in Lehrküche und Unfallflucht nach Spiegelklatscher +++

Polizeiinspektion Diepholz

Weyhe - Brand in Lehrküche und Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Weyhe

Melchiorshausen

Schule evakuiert - Kunststoffbox auf Herdplatte gerät in Brand

Am heutigen Donnerstag, gegen 08:15 Uhr, kam es zu einem Brand in der Gartenstraße in Melchiorshausen. Eine Kunststoffbox befüllt mit Backwaren hatte sich auf einer eingeschalteten Herdplatte der Lehrküche entzündet. Das Feuer wurde durch eine Schülerin zufällig bemerkt. Sofort wurde der Notruf abgesetzt und der Hausmeister begann das Feuer zu löschen. Noch bevor die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, wurde die Schule vorbildlich evakuiert. Hilfreich sei hier nach Angaben des Schulleiters auch eine vor kurzem durchgeführte Evakuierungsübung der Schule gewesen. Der Brand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren aus Melchiorshausen, Erichshof und Leeste schnell vollständig gelöscht werden. Die Schüler*innen und Lehrkräfte blieben unverletzt. Der Hausmeister der Schule wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die geringfügig beschädigte Lehrküche wurde von der Feuerwehr für den restlichen Tag gesperrt, alle anderen Räume des Gebäudekomplexes konnten für den Schulbetrieb wieder freigegeben werden.

Lahausen - Verkehrsunfallflucht nach Spiegelklatscher

Auf dem Barrier Damm in Lahausen kam es in dem Zeitraum von Samstagabend bis zum Mittwochmorgen zu einem Sachschaden an einem geparkten Pkw. Ein unbekannter Unfallverursacher befuhr die Straße Barrier Damm und touchierte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw, der sich in Höhe Hausnummer 68 befand. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sollte jemand hierzu Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, wird darum gebeten sich telefonisch bei der Polizei Weyhe unter 0421-80660 zu melden.

