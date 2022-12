Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weihnachtsbäume im Cabrio befördert

Neitersen (ots)

Am 13.12.2022 konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Altenkirchen ein Peugeot Cabrio auf der B256 festgestellt werden, welches mit offenem Verdeck und zwei jeweils deutlich über zwei Meter großen Weihnachtsbäumen beladen war. Die Bäume ragten sowohl links, als auch rechts weit über das Fahrzeug, teilweise in den Gegenverkehr, heraus und waren nicht gesichert. Die Weihnachtsbäume neigten in Kurven dazu seitlich aus dem Fahrzeug zu fallen. In Neitersen wurde das Fahrzeug angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die beiden Fahrzeuginsassen haben die Bäume in Hamm (Sieg) gekauft. Sie wurden aufgefordert die Bäume aus dem Fahrzeug zu entnehmen und diese anderweitig zu transportieren. Dies wurde den vor Ort befindlichen Polizeibeamten zugesagt. Nachdem im nächsten Ort der Funkstreifenwagen gewendet wurde, konnten die eingesetzten Beamten das Fahrzeug erneut fahrenderweise mit den zwei Weihnachtsbäumen feststellen. Die Fahrzeugführerin wurde erneut angehalten, sodass die Bäume im Beisein der Polizei abgeladen und in einen Transporter verstaut werden mussten. Aufgrund der nicht vorhandenen Ladungssicherung, sowie der vorsätzlichen Weiterfahrt mit den Weihnachtsbäumen nach der Verkehrskontrolle musste, trotz der anstehenden Weihnachtsfeiertage, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet werden. Die Polizei Altenkirchen bittet, insbesondere bei den anstehenden und teilweise sehr kreativen "Weihnachtsbaumtransporten", um eine entsprechende Ladungssicherung, um Gefahren für den Straßenverkehr zu reduzieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell