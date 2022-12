POL-PDNR: Illegal entsorgter Müll im Wald bei Steimel

Kleinmaischeid (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagabend ist in der Großmaischeider Straße in Kleinmaischeid an einem Oldtimer PKW der Marke GMC das vordere Kennzeichen NR-OE1 entwendet worden. Durch bisher unbekannte Täter wurden die Schrauben gelöst und die linke Halterung aus der Frontstoßstange herausgerissen. Das hintere Kennzeichen wurde nicht ...

