Polizei Dortmund

POL-DO: Ladendieb auf der Flucht: Erst hatte er Pech, dann kam noch die Polizei dazu

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1117

Der Angestellte eines Supermarktes in der Münsterstraße in Dortmund beobachtete am Dienstag (11.10.2022) gegen 9.15 Uhr einen Ladendieb dabei, wie dieser eine Plastiktüte mit Getränkedosen befüllte und das Geschäft durch den Notausgang verließ - ohne zu bezahlen. Das Pech des Ladendiebs:

Der Zeuge und dessen Chef verfolgten den Mann, der mit einen Fahrrad vom Tatort flüchtete. Nach 450 Metern holten sie den Tatverdächtigen mit ihrem Auto ein. Auf der Gut-Heil-Straße wollten sie ihm die Beute abnehmen. Dabei kam es zu einem Gerangel, die Tasche erhielt einen Riss, mehrere Dosen fielen zu Boden.

Der Mann drohte damit, seine Verfolger mit den Dosen zu bewerfen und setzte seine Flucht fort. Jetzt kommt auch noch die Polizei dazu: Nach einem 110-Notruf fahndete die Polizei nach ihm. Auf der Stollenstraße erfolgte die Festnahme - durch Polizisten, die für ein Fahrsicherheitstraining in der Nordstadt unterwegs, daher zufällig in der Nähe waren und über die Fahndung informiert wurden.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 35-Jährigen aus Münster. Der Tatvorwurf: räuberischer Diebstahl.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell