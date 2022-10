Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in der Nordstadt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt mit Schussabgaben am Montag (10.10.2022) in der Dortmunder Nordstadt hat die Polizei am Dienstag (11.10.2022) kurz nach 17 Uhr einen Tatverdächtigen in der Innenstadt festgenommen.

Der 28-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Er ist Staatsanwaltschaft und Polizei bereits aus anderen Verfahren bekannt (Drogen, Gewalttaten).

Die Festnahme in der Wohnung der Lebensgefährtin des Mannes führte ein Spezialeinsatzkommando durch. Ermittlungen der Mordkommission und Zeugenaussagen führten auf die Spur des Tatverdächtigen.

Weitere Auskünfte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

