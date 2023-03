Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Verkehrsunfälle in Diepholz, Sulingen und Syke - Zeugenaufruf nach Diebstählen in Lembruch +++

Diepholz (ots)

Diepholz - Ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln auf dem E-Scooter unterwegs

Ein 28-jähriger Mann ist gestern, gegen 17:00 Uhr, auf der Bremer Straße im Einmündungsbereich des Heeder Triftweges mit einem E-Scooter gestürzt. Grund für den Sturz des Mannes war der vorherige Konsum von Alkohol sowie Betäubungsmitteln. Verletzt wurde der Mann glücklicherweise nicht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 28-Jährigen sowie den Halter des E-Scooters erwarten nun Strafverfahren.

Lembruch - Zeugenaufruf nach mehreren Diebstählen

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende verschiedenste Werkzeuge und Arbeitsmaschinen von einer Baustelle eines Ferienparkes in Lembruch entwendet. Aufgrund des Tatablaufes geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter über einen längeren Zeitraum an der Örtlichkeit aufgehalten haben und mit einem Transporter samt der Beute flüchteten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05443-203440 bei der Polizeistation Lemförde zu melden.

Sulingen

Borstel - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Dienstag, den 21.03.2021, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die B 214 aus Richtung Nienburg kommend in Richtung Sulingen. In Höhe der Ortschaft Sieden kollidiert er zunächst mit der rechten Seitenschutzplanke, im weiteren Verlauf stößt er noch gegen die linke Seitenschutzplanke, bevor er wieder an der rechten Seitenschutzplanke zum Stillstand kommt. Der Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer werden durch die Kollision leicht verletzt. An Pkw und Schutzplanke entsteht ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Der 24-jährige Fahrzeugführer steht im Verdacht nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Syke

Twistringen-Heiligenloh - Holzlaster von der Fahrbahn abgekommen

Als ein 35-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstag, um 14:30 Uhr, die Landesstraße 342 von Twistringen nach Vechta befuhr, kam aus Unachtsamkeit sein - mit Holz beladener - Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Anhänger touchierte dabei einen Straßenbaum und Teile der Holzladung fielen herunter. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt circa 5000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Auto rollt gegen Eingangstür

Eine 32-jährige Asendorferin parkte ihren Pkw am Dienstag, gegen 16:45 Uhr, vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße und ging einkaufen. Plötzlich rollte der Pkw aus unbekannter Ursache los und kollidierte mit der Eingangstür des Geschäfts. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beträgt circa 3500 Euro.

