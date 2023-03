Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Zeugenaufruf: Benzindiebstahl in Hüde und Unfallflucht in Heiligenrode - Bassumer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf dem Kleinkraftrad - Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf B51 +++

Diepholz (ots)

Diepholz

Hüde - Dreister Benzindiebstahl (siehe Bild)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Straße Im Dorfe zu einem Diebstahl von Benzin aus einem geparkten Pkw. Der unbekannte Täter legte sich während der Tat vermutlich neben den Pkw, welcher gegenüber dem ansässigen Hofladen geparkt wurde. Der, auf dem Bild gezeigte, Kanister wurde durch den Täter zurückgelassen. Die Polizeistation Lemförde bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 05443-203440 zu melden.

Syke

Bassum - Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde ein 19-jähriger Bassumer mit seinem Kleinkraftrad in Bassum durch die Polizei Syke angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem konnten bei dem Fahrer Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem 19-Jährigen ist anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt worden.

Bassum - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Sonntagabend, gegen 17:40 Uhr, ist es auf der B51 in Bassum-Nordwohlde zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 19-Jähriger aus Affinghausen befuhr mit seinem Pkw Audi die B51 in Richtung Bassum und übersah einen vor ihm, verkehrsbedingt fast bis zum Stillstand, bremsenden Pkw Peugeot. Der 19-Jährige fuhr auf diesen Pkw auf, der wiederum auf einen weiteren, stehenden Pkw Mitsubishi geschoben wurde. Die 36-jährige Beifahrerin des Peugeot wurde schwer, der 33-jährige Fahrer leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin und der Beifahrer des Mitsubishi wurden ebenfalls leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von circa 11.000 Euro.

Stuhr

Heiligenrode - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro verursachte ein bislang unbekannter LKW/Sattelzug, als dieser im Baustellenbereich der B439, der Heiligenroder Straße, auf dem Parkplatzgelände einer ansässigen Physiotherapiepraxis wendete. Das Pflaster der Zufahrt wurde durch das hohe Gewicht des Fahrzeuges stark beschädigt. Wer im Zeitraum von Sonntag, 18:00 Uhr bis Montag, 07:30 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Stuhr, unter 0421-4270790, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell