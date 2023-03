Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 18.03.2023

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht vom 16.03.2023 auf den 17.03.2023 wurde auf einem Parkplatz am Willenberg in Diepholz die Fensterscheibe eines Mercedes-Benz eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse mit rund 170 Euro Bargeld entwendet. Die Geldbörse wurde am nächsten Morgen durch einen Passanten in der Nähe des Tatortes ohne das Bargeld aufgefunden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441-9710, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall nach kurzer Verfolgungsfahrt

Beamte des PK Sulingen wollten am 17.03.2023, gegen 23:25 Uhr, bei einem 24-jährigen Bassumer in der Straße In den Feldgärten in Sulingen eine Verkehrskontrolle durchführen. Der Beschuldigte entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit seinem Pkw auf die Bundesstraße 61, wo dieser anschließend verunfallte. Der 26-jährige Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass das Kennzeichen des Pkw verändert wurde und kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin wurde eine Blutentnahme aufgrund eines Verdachts des Konsums von Alkohol und Betäubungsmitteln durchgeführt.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Auf der Berliner Straße in Sulingen kam es am 17.03.2023, gegen 12:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte landwirtschaftliche Zugmaschine befuhr die Berliner Straße in Sulingen. Hinter der Zugmaschine befand sich eine 46-jährige Sulingerin mit ihrem Hyundai. Auf Höhe der Hausnummer 91 verlor die landwirtschaftliche Zugmaschine vermutlich aufgrund mangelhafter Ladungssicherung eine mobile Anhängerkupplung. Die Pkw-Fahrerin fuhr über diesen Gegenstand und beschädigte hierdurch ihren Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271-9490, zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall mit Elektrofahrzeug

Am Samstag, gegen 09:50 Uhr, versuchte ein 60-jähriger Tesla-Fahrer rückwärts an eine Ladesäule an einem Möbelhaus in der Henleinstraße in Stuhr-Brinkum heranzufahren. Im Moment des Anhaltens und Aussteigens fuhr das Fahrzeug plötzlich selbstständig mit großem Schwung rückwärts direkt auf eine Notausgangstür zu, durchbrach diese und kam letztlich nach etwa 10 Metern im Innern des Gebäudes zum Stehen. Der Fahrer erlitt einen Schock. Die sich ebenfalls noch im Fahrzeug befindende 54-jährige Beifahrerin erlitt neben dem Schock noch leichte Verletzungen. Aufgrund der unklaren Sachlage am Pkw-Tesla und des beschädigten Gebäudes erfolgte eine vorsorgliche Evakuierung des bereits geöffneten Möbelhauses, die nach circa einer Stunde wieder aufgehoben werden konnte. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Bergung des Elektrofahrzeugs erfolgte unter Aufsicht der ebenfalls alarmierten Feuerwehrkräfte durch ein örtliches Abschleppunternehmen.

Weyhe - Tätersuche mit Polizeihubschrauber

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 01:30 Uhr ein Anwohner eines Barber-Shops in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe durch laute Geräusche auf drei junge Männer aufmerksam, die gerade versuchten, in diesen Shop einzubrechen. Als die Männer auf den Zeugen aufmerksam wurden, ließen sie von ihrer Tat ab und ergriffen umgehend die Flucht. Da diese Personengruppe mutmaßlich auch für weitere Taten in der jüngeren Vergangenheit im Umland von Bremen in Frage kommt und in Richtung der Gleisanlagen flüchtete, wurden umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen, u.a. ein Einsatz eines Polizeihubschraubers, veranlasst. In diesem Zusammenhang konnte schließlich durch die Unterstützung der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Bremen ein 17-jähriger Tatverdächtiger aus Bremen gestellt werden. Die beiden anderen beobachteten Täter konnten in der Nacht nicht mehr aufgespürt werden.

Anschließend wurden in der Nacht noch Einbrüche in eine Privatwohnung in der Bahnhofstraße und in ein Bistro am Marktplatz angezeigt, die ebenfalls den beschriebenen Tätern zugeordnet werden können. Als Diebesgut stehen bislang Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe fest.

