Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Twistringen, Transporter aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Transporter aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Grenzstraße abgestellten Transporter aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die seitliche Schiebetür und entwendeten mehrere Werkzeuge und Maschinen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Stuhr - Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.20 Uhr in Stuhr, Blockener Straße, wurden drei Fahrzeugführerinnen verletzt. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Blockener Straße in die Tannenstraße abbiegen. Die nachfolgende 33-jährige Pkw-Fahrerin erkannte das Vorhaben zu spät und fuhr auf. Der Pkw der 59-Jährigen wurde durch den Aufprall gedreht und gegen den Pkw einer 51-jährigen Fahrerin geschleudert. Erst eine Straßenlaterne stoppte den Pkw. Alle drei Fahrerinnen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf rund 35000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell