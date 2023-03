Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Schockanrufe - Twsitringen und Schwaförden, Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Schwaförden - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen kam es am Dienstagnachmittag, gegen 17:18 Uhr, in der Dorfstraße / Hauptstraße in Schwaförden. Ein 24-jähriger Transporter Fahrer aus Bremen befuhr die Straße Zum Krüllenberg in Richtung Mallinghausen. Er beabsichtigte die Dorfstraße zu überqueren und übersah hierbei den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW eines 52-jährigen Schwafördeners. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Transporter anschließend. Beide Fahrer werden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 57.000 Euro beziffert.

Diepholz - Schockanrufe

Am Dienstag erhielten mehrere Bürger in und um Diepholz wieder sogenannte Schockanrufe. Den zumeist älteren Mitbürgern wird am Telefon ein zumeist schlimmes Ereignis (tödlicher Verkehrsunfall) geschildert. Anrufer ist ein falscher Polizist und der Sohn oder die Tochter sollen in den Unfall verwickelt sein. Gegen die Zahlung einer zumeist hohen Kaution können die Angerufenen ihr Kind wieder auslösen. Mit diesem Sachverhalt konfrontiert und am Telefon unter Druck gesetzt, hat gestern eine 88-Jährige ältere Dame rund 10000 Euro an eine unbekannte Frau übergeben. Ein 86-jähriger Mann erhielt ebenfalls einen solchen Anruf, packte rund 60000 Euro zusammen und wollte das Geld übergeben. Vorher jedoch war er noch zur Polizei gefahren, um sich zu versichern. Als er dies den Anrufern am Telefon erzählte, wurde das Gespräch sofort beendet. Die Polizei rät, in jedem Fall das Telefongespräch sofort zu beenden. Danach kann der Angerufene zur Sicherheit seine Tochter oder den Sohn direkt anrufen. Weitere Tipps und Hinweise gibt es unter www.polizei-beratung.de

Twistringen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 06.25 Uhr auf der B 51 wurden zwei Personen verletzt. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Straße Zur Holtwisch auf die B 51 in Richtung Bassum einbiegen. Sie übersah dabei den Pkw eines 49-jährigen Fahrers, der auf der B 51 unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden stark beschädigt. Die 54-Jährige und der 49-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 20000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin hat gestern gegen 11.30 Uhr beim Abbiegen von der Straße Behrelsen nach links in die Straße Behlmer den Gegenverkehr übersehen und war mit dem Pkw einer 43-jährigen Fahrerin kollidiert. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf rund 12000 Euro beziffert.

Bassum - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter auf dem Rewe-Parkplatz in Bassum die gesamte linke Fahrzeugseite eines geparkten Mazda CX3. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten die Polizei Bassum, Tel. 04241/971680, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell