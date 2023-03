Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen-Anstedt - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem tödlichen Verkehrsunfall in Scholen-Anstedt auf der L341 wurde heute Nachmittag ein 22-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt.

Der 22-Jährige Sulinger war gegen 17.05 Uhr auf der L341 in Richtung B 61 unterwegs. Laut Zeugenaussagen überholte er mit hoher Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden Pkw. In einer leichten Kurve verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralles war so stark, dass sein Fahrzeug weit auf einen Acker geschleudert wurde. Auch der Motorblock wurde aus dem Fahrzeug gerissen. Der Fahrer war in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Landesstraße wurde für die Unfallaufnahme und die ersten Ermittlungen der Polizei für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Für die Einsatzkräfte und Angehörigen war ein Seelsorger an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell