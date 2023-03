Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 12.03.2023

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Samstag, zwischen 13:00 Uhr und 17:15 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Pkw, der am Fahrbahnrand der Straße "Am Hexendeich" in Moordeich abgestellt war. Trotz abgebrochener Fahrzeugteile und einem hohen Sachschaden entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachgekommen zu sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe (0421-80660) zu melden.

