Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 11.03.2023

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz

Aufgrund der Witterungsverhältnisse im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Diepholz ist es zu diversen Verkehrsunfällen gekommen. Größtenteils blieb es bei Sachschäden.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagvormittag, gegen 11:10 Uhr, beabsichtigt ein Postbote der Deutschen Post AG seiner Tätigkeit nachzukommen und hält mit seinem Postauto am rechten Fahrbahnrand des Heidfeldweg. Nachdem der Zusteller ausgestiegen ist, fährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw dem am Fahrzeug stehenden Postboten über den Fuß. Der Postbote wird dadurch leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzt seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe (0421-80660) zu melden.

Weyhe - Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend im Richtweg können Beamte einen 46-jährigen Autofahrer aus Weyhe feststellen, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin fällt den Beamten auf, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hat. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigt den Verdacht (0,79 Promille). Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

