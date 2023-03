Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Intensivtäter in U-Haft - Syke, Haftbefehl vollstreckt

Fahrradeigentümer gesucht - Stuhr, Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Sulingen - Intensivtäter in Untersuchungshaft

Seit Anfang März sitzt ein 22-Jähriger Sulinger Intensivtäter in Untersuchungshaft.

Der 22-Jährige wurde bereits 2019 wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls vom Amtsgericht Sulingen zur einer Jugendfreiheitsstrafe verurteilt. Von 2019 bis zu seiner Entlassung am 10.02.2022 verbüßte er die Haftstrafe.

Seit seiner Haftentlassung im Februar 2022 häuften sich in Sulingen erneut eine Vielzahl von Straftaten, u.a. Diebstähle jeglicher Art, schwere Diebstähle, Einbrüche, Bedrohungen, Sachbeschädigungen usw. Insgesamt ist der 22-Jährige für rund 120 Taten dringend tatverdächtig. Zeugenaussagen und Videobeweise stärken den Tatverdacht. Es ist aber auch davon auszugehen, dass nicht alle Taten durch Geschädigte angezeigt wurden. Die Dunkelziffer an Diebstählen dürfte noch deutlich höher sein. Die Polizei stufte den 22-Jährigen zwischenzeitlich als Intensivtäter ein und intensivierte ihre Ermittlungen. Am 03.03.2023 konnte der 22-Jährige von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde er dem Amtsgericht Sulingen vorgeführt. Dort wurde der Haftbefehl verkündet und der 22-Jährige der Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Syke - Fahrradeigentümer gesucht / Haftbefehl vollstreckt

Die Polizei Syke sucht den Eigentümer eines beschlagnahmten Fahrrades der Marke Triumpf (Foto). Bereits in der Nacht zum 26.02.2023 gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Syke, Barrier Straße, einen Bremer Transporter. Im Fahrzeug befanden sich der 64-jährige Fahrer und ein 44-jähriger Beifahrer. Auf der Ladefläche entdeckten die Polizisten ein silbernes Herrenrad der Marke Triumpf. Fahrer und Beifahrer konnten keine glaubwürdigen Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen. Daher wurde das Rad von der Polizei beschlagnahmt. Damit nicht genug, bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, gegen den 64-jährigen Fahrer liegt ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Der 64-Jährige wurde daraufhin festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Polizei Syke sucht nun den Eigentümer des silbernen Herrenrades. Wer das Rad erkennt bzw. weiß wem das Rad gehört, wird gebeten, sich unter Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in der Hauptstraße (B 51) in Stuhr-Seckenhausen wurden insgesamt drei Personen verletzt. Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer war in einer leichten Rechtskurve, aus ungeklärter Ursache, nach links auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit dem Pkw eines 68-jährigen Fahrers kollidiert. Der 74-Jährige wurde mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige und seine 60-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wir auf rund 12000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung leitete die Polizei einspurig an der Unfallstelle vorbei, dennoch entstanden längere Staus.

Twistringen - Diebstahl

Am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr, also kurz vor Ladenschluss, beobachteten drei Personen eine Mitarbeiterin des REWE-Marktes an der Syker Straße. Als die Mitarbeiterin sich kurz vom Kassenbereich entfernte, betraten zwei der bisher noch unbekannten Täter den Discounter, entnahmen mehrere Schachteln Zigaretten aus einem Regal und flüchteten aus dem Laden. Wer Angaben zu den drei Männern machen kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Baumkrone abgesägt

Bereits am 18.02.2023 wurde in der Straße Eselsort unrechtmäßig die Baumkrone einer Hainbuche abgesägt. Der Baum befindet sich in einem öffentlichen Grünbeet in Höhe der Hausnummer 11. Zu dieser Aktion werden nun Zeugen gesucht. Wer Hinweise auf diese Straftat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell