POL-DH: --- Sulingen, Jugendlicher außer Kontrolle - Schwarme, Sachbeschädigungen am Sportplatz

Sulingen - Jugendlicher rastet aus

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist gestern Nachmittag in Sulingen ausgerastet, hat sich seinem Betreuer widersetzt und Widerstand geleistet. Der 14-Jähhrige war nach Schulschluss nicht in seine Betreuungseinrichtung zurückgekehrt. Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes sollte er in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Betreuer und eine Polizeistreife konnten den Jugendlichen gegen 16.20 Uhr in der Hindenburgstraße vor dem Ranck Einkaufsmarkt antreffen. Er stieg zunächst in den Pkw des Betreuers, um dann urplötzlich wieder auszusteigen. Mit wüsten Beschimpfungen wollte er flüchten. Dabei schlug er nach einem Polizisten, der ihn zu Boden brachte und Handfesseln anlegte. Der 14-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Nach der Begutachtung seines Zustandes wurde der 14-Jährige zwangsweise in einem Krankenhaus untergebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand.

Weyhe - Unfallflucht nach Kollision mit einem Linienbus

Am Montagmorgen gegen 10:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe zu einem Auffahrunfall zwischen dem Pkw eines 85-Jährigen aus Weyhe und einem Linienbus. Der 58-jährige Busfahrer musste verkehrsbedingt anhalten, was der Pkw-Fahrer nicht bemerkte und auf den Linienbus auffuhr. Anschließend fuhr er weiter und entfernte sich vom Unfallort, konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Schwarme - Zerstörungswut am Sportplatz

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend, 18:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10:30 Uhr, Teile des Sportplatzes verwüstet. Auf dem Sportplatz des TSV Schwarme am Mühlenweg rissen sie zwei Sitzbänke aus der Befestigung und schleuderten sie in die Lichtleisten des Unterstandes der Grillhütte. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Neubruchhausen - Unfall mit zwei Verletzten

Am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr wollte eine 27-jährige Pkw-Fahrerin von der Nienburger Straße nach links abbiegen. Ein dahinterfahrender, 32-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den Skoda der 27-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fabia von der Fahrbahn geschleudert und landete im tiefer liegenden Seitenraum. Beide Frauen, die in dem Fahrzeug saßen, wurden dabei verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Sachschaden beträgt über 10000 Euro.

