Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Streit endet in Schlägerei - Martfeld, Harley-Davidson entwendet ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Streit endet in Schlägerei

Ein zunächst angefangener verbaler Streit zweier Gruppen junger Männer endete später in einer handfesten Schlägerei. Die zwei Gruppen waren in der Nacht zum Sonntag gegen 03.20 Uhr im Müntepark am Postdamm in Streit geraten. Nachdem zunächst beide Gruppen verbal aufeinander losgingen, entwickelte sich daraus ein handfester Streit mit Schlägen und Tritten. Auch ein Messer kam dabei zum Einsatz und verletzte einen der Beteiligten. Die Polizei konnte zwei Täter im Alter von 18 Jahren stellen. Ihre Kontrahenten im Alter zwischen 17 und 21 Jahren wurden ebenfalls von der Polizei angetroffen. Nachdem die Personalien feststanden, erhielten alle einen Platzverweis.

Martfeld - Harley-Davidson entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 08.45 Uhr, in Martfeld, Heidstraße, ein Motorrad der Marke Harley-Davidson entwendet. Das weiße Krad vom Typ Red Star hat einen Wert von ca. 16500 Euro. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Krades nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Sonntag ist es im Zeitraum von 14:00 bis 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses in Syke, Hinrich-Hanno-Platz, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beim Ein- bzw. Ausparken hat ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug, VW-Passat in schwarz, beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 3000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

