Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorroller ausgeschlachtet und in Brand gesetzt

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Montag (20. Februar 2023) gegen 01:30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Motorroller am EOC-Parkplatz an der Hoffmannallee aus. Unbekannte Täter hatten zunächst Teile des Rollers abgebaut, um diese zu entwenden und ihn dann in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung entstanden in den Scheiben eines Friseursalons Spannungsrisse. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

