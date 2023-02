Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Zwei Schwerverletzte auf B67

Fahrzeug bleibt auf dem Dach liegen

Uedem-Keppeln (ots)

Am Samstag (18. Februar 2023) kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem blauen Hyundai (Modell: Santa Fe), in welchem sich auch eine 50-jährige Frau befand, die B67 (Im Heidkamp), als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen durchbrach eine Hecke und blieb auf der dahinterliegenden Ackerfläche auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuginsassen so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden mussten. (pp)

