Kleve (ots) - Im Zeitraum von Freitag (17. Februar 2023), 14:30 Uhr und Samstag (18. Februar 2023), 08:30 Uhr kam es in Kleve an der Nassauerallee, zu einem Einbruch in eine Garage. Unbekannte Täter hebelten eine Garagentüre auf und entwendeten drei Fahrräder. Bei den Rädern handelt es sich um ein weißes Citybike, ein Trekkingrad in der Farbe anthrazit und um ein ...

mehr