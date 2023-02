Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrräder aus Garage entwendet

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (17. Februar 2023), 14:30 Uhr und Samstag (18. Februar 2023), 08:30 Uhr kam es in Kleve an der Nassauerallee, zu einem Einbruch in eine Garage. Unbekannte Täter hebelten eine Garagentüre auf und entwendeten drei Fahrräder. Bei den Rädern handelt es sich um ein weißes Citybike, ein Trekkingrad in der Farbe anthrazit und um ein zusammenklappbares weißes Pedelec. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

