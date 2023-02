Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Schmuck und Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet

Straelen (ots)

Am Samstag (18. Februar 2023) kam es zwischen 16:30 Uhr und 20:55 Uhr an der Von-Bodelscwingh-Straße in Straelen, zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter überstiegen einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort hebelten sie das Wohnzimmerfenster auf, bevor sie Schränke sowie Schubläden in sämtlichen Räumlichkeiten durchsuchten. Es wurden mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld entwendet, bevor sich die Täter in unbekannte Richtung entfernten.

Personen welche Hinweise zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern. (pp)

