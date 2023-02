POL-KLE: Kerken - Einbruch: Täter gelangen durch das Küchenfenster in ein Einfamilienhaus

Kalkar (ots) - Eine 32-jährige Frau aus Kalkar befuhr am Samstag (18. Februar 2023) gegen 14:54 Uhr mit ihrem KIA in Kalkar die Straße Zum Wisseler See (Kreisstraße 12) von der Straße Am Bolk kommend in Richtung Waysche Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte ihr Wagen zunächst einen Leitpfosten und einen Baum und prallte dann gegen einen ...

