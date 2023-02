Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Erder, tödlich verletze Person bei Verkehrsunfall

Lippe (ots)

Bei der Rückfahrt von einer Karnevalsveranstaltung kommt es am Samstag, 18.02.2023 auf dem Dingelstedtpfad/Biershöhe gegen 16:55 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Beifahrerin stürzt während der Fahrt aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und wird vom Anhänger überrollt. Dabei zieht sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstirbt. Warum es zu dem Unglück kam, steht im Zentrum der noch andauernden Ermittlungen.

