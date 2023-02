Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Kalldorf, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

Im Anschluss an eine Karnevalsveranstaltung befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer am Nachmittag des Samstag, 18.02.2023 die Niedernfeldstraße in Richtung Langenholzhausen. Während eines Abbiegevorgangs kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

