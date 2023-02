Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg, Wurstwaren aus Lebensmittelautomat entwendet

Lippe (ots)

In der Nacht des Freitag, 17.02.2023 machten sich zwei männliche Täter an einem Lebensmittelautomaten im Langen Steinweg zu schaffen. Durch mehrfaches gewaltsames Einwirken auf das Gerät gelang es ihnen, Wurstwaren zu entwenden, ohne den Automaten äußerlich erkennbar zu beschädigen. Einer der beiden Täter konnte durch die Polizei in Tatortnähe gestellt werden. Die entwendeten Lebensmittel wurden ihm wieder abgenommen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

