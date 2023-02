POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen, Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Lippe (ots) - Am späten Nachmittag des Freitag, 17.02.2023 warfen im Landertweg in Oerlinghausen unbekannte Täter mit einem Pflasterstein ein Kellerfenster im Gartenbereich ein, öffneten es so von innen und zwängten sich durch das Fenster in den Keller. In dem Haus wurden mehrere Zimmer durchsucht. Einige Schmuckstücke sowie weitere Gegenstände wurden entwendet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer ...

