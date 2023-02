Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl.

Lippe (ots)

Im August 2022 stahlen Unbekannte in einem Discounter die Geldbörse einer Kundin. Kurz darauf hob eine weibliche Tatverdächtige mit der darin enthaltenen EC-Karte Geld an einem Geldautomaten in der Bodelschwinghstraße ab. Die Unbekannte wurde dabei von der Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizei fahndet nun auf richterlichen Beschluss mit den Bildern der Überwachungskamera nach der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/98758

Hinweise auf die Identität der Person und weitere sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05261 9330.

