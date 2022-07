Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbach, Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 83-Jährigem beendet; Person wurde angetroffen - Pressemeldung Nr. 2

Eschelbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit Sonntag, dem 10.07.2022 als vermisst gemeldete 83 Jahre alte Mann aus einem Pflegeheim im Bereich Eschelbach konnte am Montagmorgen in der Nähe eines Golfplatzes in Sankt Leon-Rot angetroffen werden. Der Mann war stark unterkühlt. Er wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

