Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Matthias Potthast ist neuer Bezirksdienstbeamter in Detmold.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Matthias Potthast ist ab sofort Teil des Teams der Detmolder Bezirksdienstbeamten der Kreispolizeibehörde Lippe. Seit Ende 2022 sind die Ortsteile Heidenoldendorf, Jerxen-Orbke, Niewald, Nienhagen und Oettern-Bremke sein neues Revier. Polizeihauptkommissar Potthast folgt auf den Bezirksdienstbeamten Detlef Numrich, der bereits seit einigen Monaten seinen wohlverdienten Ruhestand genießt. Bis zum Start des neuen Dorfsheriffs wurde der Ortsteil vertretungsweise von anderen Kollegen aus dem Bezirksdienst Detmold betreut. Nun freut sich Matthias Potthast als persönlicher Ansprechpartner der Polizei Lippe für die Menschen in seinem Bereich verantwortlich zu sein.

Dabei kommen ihm seine über 30 Jahre Polizeierfahrung zugute. Bereits 1992 trat der Kontaktbeamte nach seiner Übernahme vom Bundesgrenzschutz den Dienst bei der Landespolizei in Köln an. Anschließend wechselte er 1996 in den Kreis Lippe - zunächst auf die Polizeiwache Detmold, wo er viele Jahre im Wachdienst tätig war. Besonderes Highlight: Seit 2000 unternahm der ambitionierte Kradfahrer seine Streiftouren durch Lippe im Dienst mit dem Motorrad. 2013 zog es ihn schließlich in die Direktion Verkehr, wo er bis zuletzt für den Verkehrsdienst arbeitete.

Privat macht der 51-Jährige viel Sport und fährt gerne Fahrrad. Die Motorradreisen sind ihm trotz seiner neuen Funktion als ein großes Hobby geblieben. Der Familienvater und erfolgreicher Jugendfußballtrainer erkannte bei seiner Hospitation im Bezirksdienst, wie wichtig und interessant seine neue Rolle als Kontaktbeamter ist. Sein erstes Ziel ist es, eine deutliche Präsenz im Arnimspark in Heidenoldendorf zu zeigen und für eine Verhinderung von Ruhestörungen und Vandalismus im Ort zu sorgen. "Ich möchte Ansprechpartner für die Bürger, Schulen, Kitas, Vereine und Behörden sein", fasst er für sich selbst zusammen.

Sie finden Polizeihauptkommissar Potthast in seinem Bezirksdienstbüro in der Paulinenstraße 45 in der Innenstadtwache in Detmold, wenn er nicht gerade zu Fuß oder mit dem Streifenwagen in seinem Bereich unterwegs ist. Gerne können Sie ihn auch unter der Telefonnummer 05231 609-1474 erreichen, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren. In dringenden Notfällen wählen Sie jedoch bitte immer den Notruf unter der 110, da der Bezirksdienst nicht 24 Stunden täglich im Einsatz ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell