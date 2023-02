POL-LIP: Detmold-Vahlhausen. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - Im September brachen bislang Unbekannte in ein Haus in der Ellernstraße ein. Sie hebelten am Abend des 29. Septembers 2022 die Terrassentür auf und stahlen unter anderem Schmuck und Uhren. Ein Tatverdächtiger klingelte vorher am Haus und wurde dabei von der Überwachungskamera aufgenommen. Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Bildern ...

mehr