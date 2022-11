Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - zu knapp überholt

Aufgrund überholenden Gegenverkehrs kam ein 21-Jähriger von der Fahrbahn ab. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 11 Uhr war der 21-Jährige auf der Landstraße von Marbach in Richtung Kanzach unterwegs. Auf Höhe der Kreisgrenze Sigmaringen / Biberach kamen ihm ein roter und ein blauer Pkw entgegen. Der blaue Pkw setzte plötzlich zum Überholen an und fuhr in die Spur des 21-Jährigen. Der Lenker des blauen Pkw hatte zu knapp ausgeschert, sodass der 21-Jährige eine starke Bremsung einleiten musste. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte in den Graben. Der blaue und auch der rote Pkw fuhren ohne Anhalten weiter in Richtung Marbach. Der 21-Jährige blieb unverletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen zu diesem Unfall und des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen. Sie bitten darum, dass sich Zeugen, insbesondere die Fahrer des roten und blauen Pkw, beim Polizeirevier Riedlingen (07371-9380) melden.

