POL-UL: (UL) Ulm - Rote Ampel missachtet

Sachschaden und eine leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 09.00 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Blau in Richtung Ulm. An der Kreuzung zur Magirusstraße zeigte die Ampel für den Mann Rotlicht. Er achtete nicht auf die Ampel und kreuzte die Magirusstraße. Zeitgleich befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem VW die Magirusstraße in Richtung Blaubeurer Straße. Sie konnte den Unfall nicht verhindern und kollidierte mit dem Pedelec. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und vor Ort von einem Rettungswagen versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden.

