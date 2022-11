POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots) - Am Mittwoch oder Donnerstag brachen Unbekannte in ein Haus in der Hetzengasse ein. Sie hebelten ein Fenster auf. So gelangten sie in das Innere. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Brauchbarem. Sie scheiterten bei dem Versuch einen Tresor zu öffnen und blieben ohne Beute. Die Polizei Uhingen ...

