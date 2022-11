Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Pkw-Lenker flüchtet vor Polizei - Eberhardzell

Ulm (ots)

In halsbrecherischer Manier wollte sich ein Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag einer polizeilichen Verkehrskontrolle entziehen. Die Beamten wurden gegen Mitternacht in Eberhardzell auf einen Pkw Citroen aufmerksam, welcher sich in flotter Fahrweise durch die nächtliche Stadt bewegte. Als die Beamten das Fahrzeug und dessen Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten, ignorierte der Fahrer die polizeilichen Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Füramoos. Bei dichtem Nebel verloren die Beamten den Pkw zunächst aus den Augen. Wenig später jedoch konnte die Streife das fragliche Auto total beschädigt auf einer Wiese abseits der Straße vorfinden. Der Fahrer hatte seine Flucht zu Fuß bereits fortgesetzt. Der Tatverdacht richtet sich nach den ersten Ermittlungen gegen einen 44-jährigen Mann. Dieser konnte zu Hause angetroffen werden. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und besitzt aktuell keinen Führerschein. Der Schaden am Citroen beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

