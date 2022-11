Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkene verursacht Unfall

Fahranfängerin fährt betrunken auf Ampelmast

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 02.00 Uhr befuhr eine 18-jährige mit ihrem VW die Straße "In den Seewiesen" und bog an der Einmündung zur Würzburger Straße nach rechts ab. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Ampelmast. Die hinzugerufene Polizeistreife bemerkte bei der Fahranfängerin Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein wurde einbehalten. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um den schräg stehende Ampelmast kümmerte sich noch in der Nacht ein Mitarbeiter der Stadt Heidenheim. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

