Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung polizeiliche Kriminalstatistik - Einladung für Medienvertretende.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertretende zur Pressekonferenz am Dienstag, 21. Februar 2023 in das Polizeidienstgebäude in der Bielefelder Straße 90 ein. Behördenleiter Dr. Axel Lehmann stellt gemeinsam mit Polizeidirektor Alexander Fenske und Kriminalrat Carsten Seck um 11:30 Uhr den Jahresbericht 2022 zur Kriminalitätsentwicklung in Lippe vor.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: 05231 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de), falls eine Teilnahme geplant ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell