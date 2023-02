POL-LIP: Bad Salzuflen. Verdächtiges Tierfutter ungefährlich.

Lippe (ots) - Am späten Dienstagnachmittag (14.02.2023) wurde ein 36-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte von einer Oil-Tankstelle auf die Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Es war viel Verkehr und an einer Fußgängerampel hatte sich ein Rückstau gebildet. Als er auf die Fahrbahn fuhr, kollidierte ...

mehr