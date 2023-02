Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bei Verkehrsunfall eingeklemmt.

Lippe (ots)

Ein 74-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (16.02.2023) in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Gegen 9:45 Uhr wurde der Polizei der Unfall auf der B 239 gemeldet. Der Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Ford in Richtung Herford und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Wagen kollidierte mit einem LKW im Gegenverkehr, an dessen Steuer eine 52-jährige Fahrerin aus Enger saß. Der LKW rutschte in den Graben. Der Ford wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass die Feuerwehr den 74-Jährigen aus seinem Fahrzeug schneiden musste. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Seine Verletzungen erwiesen sich letztendlich als leicht.

Der Sachschaden wird auf 11 000 Euro geschätzt. Betriebsstoffe liefen aus dem beschädigten Fahrzeug ins Erdreich, so dass der Boden ausgekoffert werden musste. Für die Unfallaufnahme und die umfangreichen Bergungs-, Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen war die B 239 für mehrere Stunden bis zum frühen Nachmittag komplett gesperrt.

