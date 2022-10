Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Kinder werfen Gegenstand von Brücke

Horb am Neckar (ots)

In Horb am Neckar haben drei Kinder am Samstagmittag einen Gegenstand von einer Brücke geworfen. Dieser hat das Dach eines vorbeifahrenden Autos getroffen und einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht.

Eine Autofahrerin fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 32, als die drei noch unbekannten Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren den Gegenstand von der Brücke warfen. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge handelte es sich dabei um einen Stein. Dieser traf das Auto auf der vorderen rechten Dachfläche und verursachte nach ersten Schätzungen einen Lackschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannten Kinder geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Allgemeiner Hinweis:

Das Werfen von Steinen oder anderen Gegenständen auf Fahrzeuge oder die Fahrbahn stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und ist strafbar. Solche Vorfälle verursachen nicht nur einen teilweise hohen Sachschaden, sondern enden im schlimmsten Fall tödlich.

